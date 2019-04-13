«Поймать и искупать»: в окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-13T10:14:20+03:00

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В окрестностях Красноярска поймали ассенизатора – нарушителя. Видео появилось в социальной сети в группе «ЧП-Красноярск». Имя автора видео неизвестно, но респект за то, что не проехал мимо. Мужчина заметил в районе Новоленда (в сторону Солонцов) в поле спецмашину, подъехал к ней, запечатлел на камеру номер авто и потребовал у водителя прекратить сливать нечистоты. Однако тот отмахнулся и заявил: «Земля сухая, сейчас все впитается». Судя по всему, больше половины цистерны уже опорожнилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702970" frameborder="0"></iframe> В окрестностях Красноярска поймали ассенизатора, сливающего нечистоты в открытом поле.

В комментариях красноярцы возмутились и попросили отправить видео в прокуратуру. Так как номер машины известен, установить владельца не составит труда. Были даже радикальные предложения борьбы с подобными явлениями: поймать водителя и искупать в нечистотах.

Появилась информация, что нарушитель совершает свои «подвиги» не первый раз. На прошлой неделе, по словам очевидцев, эту машину видели на улице Караульной возле автоцентра. «Мы с мужем не раз ругались с этим водилой когда он на калинина сливал. Он даже мужа задавить пытался когда тот фотал его номер и в драку кидался (орфография сохранена) – пишет одна из пользовательниц соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU