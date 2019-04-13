2019-04-13T10:14:20+03:00
Происшествия

«Поймать и искупать»: в окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле

Нарушителя не смутила даже камера [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле. Стоп-кадр видеоВ окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

В окрестностях Красноярска поймали ассенизатора – нарушителя. Видео появилось в социальной сети в группе «ЧП-Красноярск». Имя автора видео неизвестно, но респект за то, что не проехал мимо. Мужчина заметил в районе Новоленда (в сторону Солонцов) в поле спецмашину, подъехал к ней, запечатлел на камеру номер авто и потребовал у водителя прекратить сливать нечистоты. Однако тот отмахнулся и заявил: «Земля сухая, сейчас все впитается». Судя по всему, больше половины цистерны уже опорожнилось.

В окрестностях Красноярска поймали ассенизатора, сливающего нечистоты в открытом поле.

В комментариях красноярцы возмутились и попросили отправить видео в прокуратуру. Так как номер машины известен, установить владельца не составит труда. Были даже радикальные предложения борьбы с подобными явлениями: поймать водителя и искупать в нечистотах.

Появилась информация, что нарушитель совершает свои «подвиги» не первый раз. На прошлой неделе, по словам очевидцев, эту машину видели на улице Караульной возле автоцентра. «Мы с мужем не раз ругались с этим водилой когда он на калинина сливал. Он даже мужа задавить пытался когда тот фотал его номер и в драку кидался (орфография сохранена) – пишет одна из пользовательниц соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человека
В центре Красноярска авторов незаконных рекламных объявлений оштрафовали на 67 тысяч рублей
В Хакасии ветеран едва не зарезал сотрудницу пансионата
В Красноярске пожилая женщина бросилась под колеса троллейбуса
Президент России подписал указ о праздновании 400-летия города Красноярска
Слушания по храму на Баумана в Красноярске прошли со скандалом
Красноярцы могут отдать ненужные им книги тем, кому они нужны
В красноярском зоопарке у необычных обезьян родился малыш
В Красноярском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю беспомощную соседку
В Красноярском крае клещи укусили 95 человек
В Красноярске начали обрабатывать от клещей улицы и скверы
В Красноярске откроется первый в России регбийный стадион
В Красноярске елки и сосны отправили в душ
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Мать и мачеха: в Красноярском крае они не поделили ребенка
Как изменится дорожное движение в Красноярске?
Осторожно, зараза! Красноярцам предлагают бесплатно защититься от кори
На севере Красноярского края метель стала причиной массового ДТП
Красноярские осужденные впервые напишут «Тотальный диктант»
В Хакасии таксисту-маньяку дали пожизненный срок
Скандал между зелеными. В Красноярске поссорились две кофейни с близкими названиями