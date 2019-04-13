2019-04-13T09:34:01+03:00
Общество

В центре Красноярска авторов незаконных рекламных объявлений оштрафовали на 67 тысяч рублей

За таблички, баннеры и просто бумажки от руки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска авторов незаконных рекламных объявлений оштрафовали на 67 тысяч рублейВ центре Красноярска авторов незаконных рекламных объявлений оштрафовали на 67 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация Центрального района Красноярска рассказала, как идет борьба с незаконными рекламными объявлениями. С начала этого года было ликвидировано более 7 тысяч различных носителей рекламной информации. Это и вывески, и баннеры, и написанные от руки или распечатанные на принтерах частные объявления. Для такой рекламы во всем городе есть специально отведенные места, а все, что мимо – должно быть удалено.

С улиц района уже были убраны 4 767 бумажных объявлений, 462 таблички, 37 штендеров и 1 719 других рекламных носителя, рассказали в пресс-службе муниципалитета. Очищаются опоры уличного освещения, газоны, шумозащитные экраны, деревья, дорожные знаки, остановочные павильоны, фасады жилых домов и офисных помещений, витрины.

Нарушителям в соответствии с краевым законом «Об административных правонарушениях» полагается штраф. С начала года, к слову, к ответственности привлекли семерых горожан и две фирмы. Общая сумма штрафов составила 67 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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