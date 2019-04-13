2019-04-13T08:27:52+03:00
Происшествия

В Хакасии ветеран едва не зарезал сотрудницу пансионата

Она успела увернуться в последний момент
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии ветеран едва не зарезал сотрудницу пансионатаВ Хакасии ветеран едва не зарезал сотрудницу пансионатаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане 68-летний житель пансионата для ветеранов едва не убил сотрудницу учреждения. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе хакасского следственного комитета.

По официальной версии следствия мужчина испытывал к сотруднице личные неприязненные отношения и не скрывал их. Женщина делала ему замечания, которые он воспринимал, как придирки. И однажды не выдержал, схватил нож и попытался ударить обидчицу в грудь. В последний момент она заметила это и отскочила, получив неопасную рану.

Затем, рассказывают следователи, постоялец пансионата погнался за ней, но силы и скорость были не те. Его скрутили, вызвали полицию. Для пострадавшей вызвали «Скорую помощь».

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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