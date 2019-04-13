2019-04-13T06:57:27+03:00
Происшествия

В Красноярске пожилая женщина бросилась под колеса троллейбуса

Спешила перебежать дорогу [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске пожилая женщина бросилась под колеса троллейбуса. Стоп-кадр видеоВ Красноярске пожилая женщина бросилась под колеса троллейбуса. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Накануне, 12 марта, днем в Красноярске, на пересечении улиц Высотной и 1-й Хабаровской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Прямо на зебре. Пожилая женщина в прямом смысле бросилась под колеса едущего троллейбуса, иначе это и не назовешь. Все случившееся попало на камеру уличного видеонаблюдения, затем в социальные сети, в группу «ЧП-Красноярск».

В Красноярске пожилая женщина бросилась под колеса троллейбуса.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

Нерегулируемый пешеходный переход, зебра, интенсивное движение. Бабушка подходит к краю дороги и слегка притормаживает. Мимо по второй полосе пролетает автобус. Затем бабушка резко бросается вперед, не замечая, что в десятке метров от нее на крайней правой полосе на полном ходу – троллейбус. Удар пришелся по касательной, женщину отбросило в сторону, ее ноги чудом не задело колесами. При всем своем желании водитель троллейбуса не смог бы остановить его за секунду – машина даже пустая весит 10 тонн, а с пассажирами и того больше.

Позже стало известно, что пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Ей 85 лет. Дорожные полицейские разбираются в этой истории и вынесут свое решение о степени вины бабушки и водителя троллейбуса. Первая помчалась на проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности. Второй проигнорировал знак пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент России подписал указ о праздновании 400-летия города Красноярска
Слушания по храму на Баумана в Красноярске прошли со скандалом
Красноярцы могут отдать ненужные им книги тем, кому они нужны
В красноярском зоопарке у необычных обезьян родился малыш
В Красноярском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю беспомощную соседку
В Красноярском крае клещи укусили 95 человек
В Красноярске начали обрабатывать от клещей улицы и скверы
В Красноярске откроется первый в России регбийный стадион
В Красноярске елки и сосны отправили в душ
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Мать и мачеха: в Красноярском крае они не поделили ребенка
Как изменится дорожное движение в Красноярске?
Осторожно, зараза! Красноярцам предлагают бесплатно защититься от кори
На севере Красноярского края метель стала причиной массового ДТП
Красноярские осужденные впервые напишут «Тотальный диктант»
В Хакасии таксисту-маньяку дали пожизненный срок
Скандал между зелеными. В Красноярске поссорились две кофейни с близкими названиями