СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-13T06:57:27+03:00

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Накануне, 12 марта, днем в Красноярске, на пересечении улиц Высотной и 1-й Хабаровской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Прямо на зебре. Пожилая женщина в прямом смысле бросилась под колеса едущего троллейбуса, иначе это и не назовешь. Все случившееся попало на камеру уличного видеонаблюдения, затем в социальные сети, в группу «ЧП-Красноярск».

В Красноярске пожилая женщина бросилась под колеса троллейбуса.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

Нерегулируемый пешеходный переход, зебра, интенсивное движение. Бабушка подходит к краю дороги и слегка притормаживает. Мимо по второй полосе пролетает автобус. Затем бабушка резко бросается вперед, не замечая, что в десятке метров от нее на крайней правой полосе на полном ходу – троллейбус. Удар пришелся по касательной, женщину отбросило в сторону, ее ноги чудом не задело колесами. При всем своем желании водитель троллейбуса не смог бы остановить его за секунду – машина даже пустая весит 10 тонн, а с пассажирами и того больше.

Позже стало известно, что пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Ей 85 лет. Дорожные полицейские разбираются в этой истории и вынесут свое решение о степени вины бабушки и водителя троллейбуса. Первая помчалась на проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности. Второй проигнорировал знак пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU