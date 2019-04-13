Слушания по храму на Баумана в Красноярске прошли со скандалом

СЕГОДНЯ 05:44 2019-04-13T07:46:31+03:00

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Накануне, 12 апреля, прошли общественные слушания по строительству православного храма на пересечении улицы Баумана и проспекта Свободного. В зале вновь было многолюдно, как и 10 апреля, когда решался вопрос по храму на Стрелке. Однако на сей раз атмосфера здесь накалилась, сторонники и противники разделились почти поровну и довольно яростно отстаивали свои позиции.

Дело в том, что сейчас на месте предполагаемого строительства находится сквер Ветеранов, который посещают и молодые родители с детьми, и пожилые люди. Несколько лет назад его привели в порядок, курирует его Совет ветеранов Железнодорожного района. Многие предпочитают этот сквер парку «Троя», что находится неподалеку. Прозвучало даже предложение построить храм именно на территории «Трои» - вырубать деревья там не придется, а землю просто забудет у арендаторов.

Сторонники утверждали: строить храм нужно, он будет востребован, потому что район густонаселенный, а ближайший храм находится в Николаевке.

Как бы то ни было, решение мэрия объявит после 24 апреля.

Красноярцы не хотят лишаться уютного сквераФото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU