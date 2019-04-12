Красноярцы могут отдать ненужные им книги тем, кому они нужны
В Красноярске объявлена ежегодная социальная акция «Двухнедельный буккроссинг». Пункты сбора книг работают в каждом районе города до 26 апреля.
Все собранные книги будут отправлены на точки книжного обмена, например, в шкаф возле памятника Андрею Поздееву.
В прошлом году красноярцы передали около 1000 книг, в основном, это классика, детективы и детская литература.
Точки приёма будут работать до 26 апреля по следующим адресам:
- Железнодорожный район - ул. Ады Лебедевой, 149, телефон – 211-95-01;
- Кировский район - ул. Ак. Павлова, 37а, телефон – 260-17-47;
- Ленинский район - ул. Мичурина, 17, телефон – 220-90-09;
- Октябрьский район - ул. Попова, 12, телефон – 218-01-34;
- Свердловский район - ул. Парашютная, 8а, телефон – 204-06-43;
- Советский район - пр-т Металлургов, 22а, телефон – 224-68-00;
- Центральный район - ул. Бограда, 65, телефон – 220-61-00;
- Структурное подразделение «Шанс» - ул. Ак. Вавилова, 53, телефон – 201-54-91.
ИСТОЧНИК KP.RU