2019-04-12T16:00:27+03:00
Общество

Красноярцы могут отдать ненужные им книги тем, кому они нужны

Акция продлится до 26 апреля
Татьяна РЯБИНИНА
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Книга всегда найдет новых читателей и почитателей!Книга всегда найдет новых читателей и почитателей!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске объявлена ежегодная социальная акция «Двухнедельный буккроссинг». Пункты сбора книг работают в каждом районе города до 26 апреля.

Все собранные книги будут отправлены на точки книжного обмена, например, в шкаф возле памятника Андрею Поздееву.

В прошлом году красноярцы передали около 1000 книг, в основном, это классика, детективы и детская литература.

Точки приёма будут работать до 26 апреля по следующим адресам:

- Железнодорожный район - ул. Ады Лебедевой, 149, телефон – 211-95-01;

- Кировский район - ул. Ак. Павлова, 37а, телефон – 260-17-47;

- Ленинский район - ул. Мичурина, 17, телефон – 220-90-09;

- Октябрьский район - ул. Попова, 12, телефон – 218-01-34;

- Свердловский район - ул. Парашютная, 8а, телефон – 204-06-43;

- Советский район - пр-т Металлургов, 22а, телефон – 224-68-00;

- Центральный район - ул. Бограда, 65, телефон – 220-61-00;

- Структурное подразделение «Шанс» - ул. Ак. Вавилова, 53, телефон – 201-54-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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