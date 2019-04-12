В красноярском зоопарке у необычных обезьян родился малыш

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-12T15:43:44+03:00

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Малыша назвали Мартин, ему уже месяц и все это время вольер был закрыт от посторонних глаз, чтобы малыш подрос. Теперь пора знакомиться с посетителями и он вместе с мамой встречает всех гостей экспозиции «Экзотические животные» в «Роевом ручье».

Пока он не может находиться вдали от мамы, истошно вопит, если мама дальше вытянутой руки.

В дикой природе, колобусы обитают в Африке. Это обезьяны с черной «шапочкой» на голове, а на черном теле от плеч и до хвоста по бокам растут длинные белые волосы, образующие мантию. Колобусы – одни из немногих обезьян, питающихся исключительно растительной пищей, и большую часть рациона составляют листья деревьев. Специально для них в «Роевом ручье» заготавливают веники из свежих веток тальника, клёна, рябины, сирени и вишни. Каждая порция веток заворачивается в пищевую плёнку и замораживается, чтобы всю зиму у приматов в вольере были свежие листья. В дополнение к листьям колобусам дают овощи, а на десерт - рисовые шарики с добавлением кальция.

ИСТОЧНИК KP.RU