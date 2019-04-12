В Красноярском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю беспомощную соседку

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-12T15:01:07+03:00

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Соседские отношения 37-летнего жителя Сосновоборска и 17-летней девушки закончились в суде.

Преступление было совершено в мае прошлого года, когда девушка зашла в гости к соседу, с которым познакомилась в лифте. Понимая, что девушка страдает умственной отсталостью, и не донца понимает, что происходит, мужчина уговорил ее выпить, а затем изнасиловал. Жертва была в беспомощном состоянии, но все же сумела рассказать о том, что с ней произошло. В полицию заявила подруга, было возбуждено уголовное дело по ст. 131 (изнасилование) УК РФ.

Расследование уже завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет.

Напоним, сегодня в хакасии был оглашен приговор серийному убийце и насильнику, он приговорен к пожизненному заключению. "Комсомольская правда"-Красноярск узнала подробности этой жуткой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU