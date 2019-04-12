В Красноярском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю беспомощную соседку
Соседские отношения 37-летнего жителя Сосновоборска и 17-летней девушки закончились в суде.
Преступление было совершено в мае прошлого года, когда девушка зашла в гости к соседу, с которым познакомилась в лифте. Понимая, что девушка страдает умственной отсталостью, и не донца понимает, что происходит, мужчина уговорил ее выпить, а затем изнасиловал. Жертва была в беспомощном состоянии, но все же сумела рассказать о том, что с ней произошло. В полицию заявила подруга, было возбуждено уголовное дело по ст. 131 (изнасилование) УК РФ.
Расследование уже завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет.
Напоним, сегодня в хакасии был оглашен приговор серийному убийце и насильнику, он приговорен к пожизненному заключению. "Комсомольская правда"-Красноярск узнала подробности этой жуткой истории.
ИСТОЧНИК KP.RU