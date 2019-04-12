В Красноярском крае клещи укусили 95 человек

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-12T13:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящего тепла еще нет, и сезон пикников и прогулок по лесу откладывается. Однако несмотря на то, что большинство красноярцев пока сидят дома, статистика по пострадавшим от укусов клещей постоянно растет.

За прошедшую неделю (05.04.2019-11.04.2019 гг.) в медицинские организации с жалобами на присасывание клеща обратились 60 человек, в том числе 13 детей. А всего с начала сезона их уже 95, в том числе 29 детей.

В списке опасных мест самые разные районы юга и центра.

В Красноярске за прошедшую неделю укушены 11 человек, в том числе 1 ребенок. Клещи нападают на горожан в микрорайоне Солнечный, в Академгородке и на кладбище Бадалык, куда совсем скоро хлынут потоки людей, которые будут убирать могилы родственников к Родительскому дню.

Где будут обрабатывать городскую территорию от клещей можно узнать здесь.

Напомним, в Красноярске клещей на исследование принимают в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресам:

- ул. Сопочная, д. 38, дни и часы приёма: понедельник - пятница с 08:00 час. до 19:00 час., в субботу и воскресенье с 09:00 час. до 16:00 час.

- ул. Ленина, д. 168, дни и часы приёма: понедельник - пятница с 08:00 час. до 19:00 час., в субботу и воскресенье с 09:00 час. до 16:00 час.

- ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 29, дни и часы приёма: понедельник - пятница с 08:00 час. до 17:00 час.

ИСТОЧНИК KP.RU