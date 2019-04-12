В Красноярске начали обрабатывать от клещей улицы и скверы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-12T13:29:48+03:00

Если вашего двора нет в городском списке, можно заказать обработку от клещей за деньги. Фото: Мария ЛЕНЦ

Безопасная территория станет на четверть больше, чем в прошлом году

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Тревожные вести о пострадавших стали приходить уже не из лесов, а с улиц Красноярска. Сотрудники Роспотребнадзора определили, в каких местах города нужна акарицидная обработка.

Общая площадь обработки в этом году увеличится: 445 га городской территории – это на четверть больше, чем в прошлом году.

До 29 апреля 2019 года в городе должны обработать Советский район: ул. Весны, 17, ул. Ястынская 19а, ул. Ястынская 18/1, споркомплекс «Арена «Север», ул. Абытаевская, 10, ул. Урванцева, 4, пр. 60 лет Образования СССР, 61-ул. 40 лет Победы, 33, ул. 9 мая, 8 – ул. Светлогорская, 11, ул. Алексеева, 3 – ул. Водопьянова, 36, д. Бадалык и территория вокруг в радиусе 50м, ул. Батурина 30,36,38,40, о. Татышев, пр. Ульяновский, ул. Молокова, ул. Шахтеров, пр. Молодежный, ул. Светлогорская, ул. 40 лет Победы, 2, ул. Микуцкого, 3, ул. Петра Ломако, мкр. Солнечный в районе детского сада N215, ул. Петра Подзолкова, 3А, 5А, 5Б, 5В,5.

До 20 мая 2019 года планируется обработать участки в других райлонах города. Это Академгородок, Студгородок, район плодово-ягодной станции, Ветлужанку, Николаевскую сопку, район СФУ, совхоза «Удачный», берег реки Базаиха, парк парка флоры и фауны «Роев ручей», участок около заповедника «Столбы», Торгашино, Водники, «Бобровый лог».

Подрядчик должен убрать мусор и листву, и провести санитарную обработку от клещей специальными препаратами, в сухую погоду.

Вся работа, включая повторные обработки, если они понадобятся, должна быть завершена к 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU