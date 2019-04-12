В Красноярске откроется первый в России регбийный стадион

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-12T12:35:37+03:00

В российской столице регби открывается первый в стране регбийный стадион. Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздник назначен на 20 апреля, на 14.00

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В этот день здесь пройдет полуфинальный матч европейского турнира "Континентальный щит": чемпион России – "Енисей-СТМ" примет румынский клуб "Тимишоару". Матч начнется в 15.00.

А с 14.00 гостей стадиона ждут игровые локации, автограф-сессия регбистов, обновленная сувенирная продукция клуба и шоу-программа.

После реконструкции, которая заняла два года, спортивный комплекс приобрел статус регионального центра по регби. Сейчас здесь расположены трибуна на 2643 места, 2 поля – с искусственным и натуральным покрытиями.

Для Красноярска, в котором играют две лучших регбийных команды России, это настоящий праздник! Не пропустите!

Напомним, стадион "Авангард" находится по адресу ул. Академика Павлова, 21/1.

Почти 50 лет красноярский спорткомплекс «Авангард» развивает 18 видов спорта. Спорткомплекс был построен в 1967 году, состоит из ряда отдельных зданий. В состав комплекса входят спортивный зал, зал борьбы, 25-метровый плавательный бассейн, стадион, тренировочное футбольное поле.

ИСТОЧНИК KP.RU