В Красноярске елки и сосны отправили в душ.

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-12T12:16:13+03:00

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Принимать душ деревья должны несколько раз в год для того, чтобы хвое было легче дышать. В первую очередь поливают хвойные деревья, высаженные в прошлом году.

Кстати, из 13 тысяч деревьев, высаженных в прошлом году, около 4-х тысяч – хвойные, ели и сосны.

Сейчас пыль с деревьев смывают 4 поливальные машины. Но в ближайшее время их количество будет увеличено до 8. Работа идет во всех районах города. На полив каждого дерева уходит по 70-80 литров воды. Процедуры будут проводить днем при положительной температуре.

Прекрасное занятие! Однако мыть деревья, когда вокруг пыль столбом – расход сил и средств не слишком продуктивный. В городе полно незакрытых участков земли, постоянных источников пыли и грязи. В таких условиях весенний душ принесет хвойным деревьям лишь временное облегчение.

ИСТОЧНИК KP.RU