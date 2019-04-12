Мать и мачеха: в Красноярском крае они не поделили ребенка

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-12T11:44:00+03:00

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Обычно после развода детей оставляют с матерью, но в этой семье из Мотыгинского района суд по каким-то причинам оставил девочку с папой и его новой женой. Но при этом родная мама вправе общаться с ребенком каждое первое и третье воскресенье месяца с 10 до 18 часов - и это тоже решение суда.

Бывший супруг не ограничивает общение матери и дочки, однако его новая жена не отпускает девочку по каким-то своим личным мотивам.

Судебный пристав-исполнитель поступила сначала по закону: предупредила об административной ответственности за неисполнение решения суда. А потом по-человечески объяснила, что препятствие в общении ребенка с матерью нанесут вред и ее отношениям с девочкой. Ребенок прежил развод родителей, он тянется и к папе, и к маме, какой бы она ни была, и надо его понять.Мачеха обещала исправиться и не препятствовать встречам.

ИСТОЧНИК KP.RU