Как изменится дорожное движение в Красноярске?

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-12T11:05:42+03:00

Изменения вводятся для защиты от пробок, сохранности городских дорог и безопасности пешеходов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Изучим все изменения по очереди!

Первое

На улице Красной Армии на участке от ул. Академика Киренского до ул. Партизанская движение станет односторонним. Автомобили смогут проезжать по нему только в направлении от ул. Киренского к ул. Партизанской.

Второе

Схема движения транспорта в районе кладбища Бадалык изменится временно, с 15 апреля по 15 мая. Это связано с приближающимся родительским днем, в это время поток людей и машин очень большой.

Закроют для транспорта проезд-дублер Енисейского тракта. Автомобили не смогут заезжать на участок от ул. Ремесленная до пересечения с проездом в районе строения № 33/1 по ул. Енисейский тракт. На этом участке временно будет организована пешеходная зона.

Третье

Начинается традиционный весенний запрет на движение по городу большегрузов. Тяжёлые машины не смогут ездить по городским дорогам в течение месяца, до 14 мая.

Запрет распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось (при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны). Штраф за нарушение запрета - до 500 тыс. руб., а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев.

Если проехать все же необходимо, нужно получить специальное разрешение в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» по адресу: ул. Калинина, 75/4, кабинет 204, тел. 217 97 72.

ИСТОЧНИК KP.RU