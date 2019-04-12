Осторожно, зараза! Красноярцам предлагают бесплатно защититься от кори

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-12T10:53:34+03:00

Одна минута - и защита на много лет! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сразу успокоим: в крае кори пока нет. Но ситуация в других странах и регионах Сибири уже неблагополучная. По данным Роспотребнадзора, максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы в Украине, Сербии, Греции, Грузии. Вспышка кори в Литве. Особые меры приняты в Италии. Случаи заболевания регистрируются в России, и в Сибири, совсем рядом с нашим регионом, в Новосибирске.

Благодаря вакцинации, в Красноярском крае своих случаев заболевания не регистрировалось достаточно давно, но есть случаи заноса их других регионов. В 2015 году их было 39, в 2016 и 2017 годах - по одному. Стать даже этим одним никому не хочется. И выход один – вакцинация.

Всего в крае планируется привить более 10 тысяч человек. Иммунизация от кори бесплатная, при отсутствии противопоказаний можно сделать прививку в поликлинике по месту жительства, где имеется прививочный кабинет. Однако в частных клиниках эта прививка платная!

Напомним, корь – очень заразное инфекционное заболевание, опасное своими осложнениями и особенно тяжело болеют взрослые.

Кому положена прививка от кори:

- Дети в 1 год, ревакцинация в 6 лет.

- Лица до 35 лет включительно, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

- Взрослые от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

ИСТОЧНИК KP.RU