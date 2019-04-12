Осторожно, зараза! Красноярцам предлагают бесплатно защититься от кори
Сразу успокоим: в крае кори пока нет. Но ситуация в других странах и регионах Сибири уже неблагополучная. По данным Роспотребнадзора, максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы в Украине, Сербии, Греции, Грузии. Вспышка кори в Литве. Особые меры приняты в Италии. Случаи заболевания регистрируются в России, и в Сибири, совсем рядом с нашим регионом, в Новосибирске.
Благодаря вакцинации, в Красноярском крае своих случаев заболевания не регистрировалось достаточно давно, но есть случаи заноса их других регионов. В 2015 году их было 39, в 2016 и 2017 годах - по одному. Стать даже этим одним никому не хочется. И выход один – вакцинация.
Всего в крае планируется привить более 10 тысяч человек. Иммунизация от кори бесплатная, при отсутствии противопоказаний можно сделать прививку в поликлинике по месту жительства, где имеется прививочный кабинет. Однако в частных клиниках эта прививка платная!
Напомним, корь – очень заразное инфекционное заболевание, опасное своими осложнениями и особенно тяжело болеют взрослые.
Кому положена прививка от кори:
- Дети в 1 год, ревакцинация в 6 лет.
- Лица до 35 лет включительно, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.
- Взрослые от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.
ИСТОЧНИК KP.RU