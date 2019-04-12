На севере Красноярского края метель стала причиной массового ДТП

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-12T09:29:35+03:00

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Если сегодня с утра в Красноярске едва посыпало снежком, то в районе Норильска – настоящая зима и метель. Такая, что в 8:00 из-за сложных погодных условий была перекрыта дорога «Норильск — Кайеркан — Алыкель». Проезд разрешен только для технологического транспорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702731" frameborder="0"></iframe> ДТП в Дудинке 12.04.2019. Видео: instagram.com/norilsk_avto_life/.

И еще одна деталь о сегодняшней погоде в Норильске и городах-спутниках: в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся 2-ой смены с 1 по 4 класс, а в Талнахе и Кайеркане - с 1 по 8 класс.

Фото: соцсети

Однако, несмотря на закрытую для движения дорогу, здесь произошло массовое ДТП. Очевидцы выложили в социальные сети видео и фото, сделанные на дороге «Кайеркан — Алыкель». На записи видно, что в ДТП попали около десяти машин, в том числе и микроавтобус. Некоторые машины получили значительные повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702728" frameborder="0"></iframe> Авария в Дудинке. Видео: ЧП Красноярск.

Пользователи социальных сетей назвали происшествие «слетом любителей летней резины», хотя на севере края о смене колес еще и не думали, там продолжается зима. Кстати, красноярские водители пишут и о том, что менять зимнюю резину на летнюю они не рискуют до начала мая. И то при условии, что будут ездить только по городу. А ближайший снег в Красноярске, по прогнозам синоптиков, уже во вторник, 16 апреля.

Фото: соцсети

Напомним, дорога Норильск -Алыкель связывает единственный в этом районе аэропорт в городами Норильского промышленного района и ее очень часто закрывают для движения в связи с сильными метелями.

Фото и видео: instagram.com/norilsk_avto_life/

ИСТОЧНИК KP.RU