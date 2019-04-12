2019-04-12T08:39:29+03:00
Общество

Красноярские осужденные впервые напишут «Тотальный диктант»

Акция для желающих проверить свою грамотность пройдет 13 апреля
Татьяна РЯБИНИНА
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Впервые в крае "Тотальный диктант" будут писать и за колючей проволокой.Впервые в крае "Тотальный диктант" будут писать и за колючей проволокой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, начавшаяся в Новосибирске и завоевавшая буквально весь мир. Диктант писали в космосе и в Антарктиде, в разных странах и городах. В Красноярске она пройдет в девятый раз, но впервые проверить свои знания смогут более 100 осужденных красноярских колоний

Диктант будет проходить в школах колоний через конференц-связь с одной из площадок Красноярска.

Кстати, в городе будет 17 открытых площадок, регистрация на самые популярные давно закончилась, но есть места в школах в разных районах города, где количество мест не ограничено. Все адреса можно найти на официальном сайте акции totaldict.ru, там же потом будут и результаты. В прошлом году Красноярск занял 6 место в мире по количеству участников: на 29 площадках краевого центра участниками диктанта стали 2379 красноярцев.

В этом году автором текста стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Автор текста диктанта в 2019 году – писатель Павел Басинский. Он погрузит участников акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого.

«Тотальный диктант» пройдет 13 апреля, в 15.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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