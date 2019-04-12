Скандал между зелеными. В Красноярске поссорились две кофейни с близкими названиями

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-12T07:51:46+03:00

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Предприниматель Алексей Шунков, являясь правообладателем наименования Green House, заключил с предпринимателем Вениамином Алтабаевым договор «простого товарищества», предоставив право использовать название Green House, а потом его расторгнул.

Алтабаев поступил просто: он изменил одно слово в названии сети – c Green House на Green Green и продолжил свой бизнес. И ессли кофеен Green House в Красноярске всего четыре, то Green Green уже больше десятка в разных районах Красноярска, есть такая и рядом с моим домом, так что о предстоящей смене названия мне удастся узнать в числе первых. А смена названия будет, поскольку Шунков подал в суд на Алтабаева и выиграл. Он требовал возместить убытки «в виде упущенной выгоды» в сумме 1 900 000 рублей, поскольку люди путают эти две сети, и не использовать название.

И Арбитражный суд Красноярского края учел, что названия практически совпадают, причем, в одной сфере деятельности и в одном городе. Алтабаев должен заплатить 1,9 млн рублей и переименовать свои кофейни.

ИСТОЧНИК KP.RU