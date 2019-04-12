2019-04-12T07:51:46+03:00
Общество

Скандал между зелеными. В Красноярске поссорились две кофейни с близкими названиями

Дело дошло до суда
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Решение Арбитражного суда: переименовать!Решение Арбитражного суда: переименовать!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Предприниматель Алексей Шунков, являясь правообладателем наименования Green House, заключил с предпринимателем Вениамином Алтабаевым договор «простого товарищества», предоставив право использовать название Green House, а потом его расторгнул.

Алтабаев поступил просто: он изменил одно слово в названии сети – c Green House на Green Green и продолжил свой бизнес. И ессли кофеен Green House в Красноярске всего четыре, то Green Green уже больше десятка в разных районах Красноярска, есть такая и рядом с моим домом, так что о предстоящей смене названия мне удастся узнать в числе первых. А смена названия будет, поскольку Шунков подал в суд на Алтабаева и выиграл. Он требовал возместить убытки «в виде упущенной выгоды» в сумме 1 900 000 рублей, поскольку люди путают эти две сети, и не использовать название.

И Арбитражный суд Красноярского края учел, что названия практически совпадают, причем, в одной сфере деятельности и в одном городе. Алтабаев должен заплатить 1,9 млн рублей и переименовать свои кофейни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Красноярского края метель стала причиной массового ДТП
Красноярские осужденные впервые напишут «Тотальный диктант»
В Хакасии таксисту-маньяку дали пожизненный срок
В Красноярске закроют парковку на острове Отдыха
Не нашли. Пропавшую в Красноярске девушку водолазы искали в Енисее
В Красноярске пройдет фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»
Погода в Красноярске на выходных: пасмурно и дождливо
Все на цифру! Красноярский край переходит на цифровое вещание с 3 июня
В Заксобрании Красноярского края предложили отменить штрафы за парковку
Торнадо на Бограда: красноярцы жалуются на пыльные вихри после сноса Комбайнового завода
ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»
Покрывал незаконную рубку леса: в Красноярском крае полицейского поймали на крупной взятке
В Эвенкии подростки зверски убили супружескую пару черенком от лопаты и ножом
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
Нашли под руинами: в крупном пожаре в Красноярском крае погибли двое
В Красноярском крае задержали черного старателя, который незаконно мыл золото
Снесли не все! Мэрию Красноярска накажут за незаконную рекламу
Глобальный сбой! Красноярцев предупредили о неполадках в автобусных приложениях из-за GPS
«Это Петр, это Елизавета»: мошенник продал красноярцу поддельные антикварные монеты на 160 000 рублей
В Красноярске построят три новых станции Городской электрички
Крутите педали! В красноярской школе для активных детей установили парту-велотренажер
Красноярца отправили на 3 года в колонию за лжеминирование вокзала
Жители многоэтажки в Красноярске добились закрытия магазина с шумными холодильниками