Скандал между зелеными. В Красноярске поссорились две кофейни с близкими названиями
Предприниматель Алексей Шунков, являясь правообладателем наименования Green House, заключил с предпринимателем Вениамином Алтабаевым договор «простого товарищества», предоставив право использовать название Green House, а потом его расторгнул.
Алтабаев поступил просто: он изменил одно слово в названии сети – c Green House на Green Green и продолжил свой бизнес. И ессли кофеен Green House в Красноярске всего четыре, то Green Green уже больше десятка в разных районах Красноярска, есть такая и рядом с моим домом, так что о предстоящей смене названия мне удастся узнать в числе первых. А смена названия будет, поскольку Шунков подал в суд на Алтабаева и выиграл. Он требовал возместить убытки «в виде упущенной выгоды» в сумме 1 900 000 рублей, поскольку люди путают эти две сети, и не использовать название.
И Арбитражный суд Красноярского края учел, что названия практически совпадают, причем, в одной сфере деятельности и в одном городе. Алтабаев должен заплатить 1,9 млн рублей и переименовать свои кофейни.
ИСТОЧНИК KP.RU