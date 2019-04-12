2019-04-12T07:34:12+03:00
Общество

В Красноярске закроют парковку на острове Отдыха

Ограничения вводятся на два дня
Татьяна РЯБИНИНА
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Центральный стадион Красноярска вмещает 15 тысяч зрителей и для обеспечения их комфорта и безопасности парковка рядом со стадионом будет закрыта.Центральный стадион Красноярска вмещает 15 тысяч зрителей и для обеспечения их комфорта и безопасности парковка рядом со стадионом будет закрыта.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начинается сезон ремонтных работ и мероприятий на улицах и площадях. И все это сопровождается ограничениями движения и парковки, поэтому с наступлением тепла такие новости будут появляться часто.

А пока речь идет о том, что на съездах с Коммунального моста на остров Отдыха и возле Центрального стадиона нельзя будет парковаться. Причина ограничения - матч российской премьер-лиги по футболу между «Енисеем» и «Уфой», который пройдет 13 апреля на Центральном стадионе пройдет.

Остановку и стоянку на съездах с Коммунального моста на остров Отдыха запретят с 17.00 пятницы, 12 апреля, и до 19.00 субботы, 13 апреля.

Матч начнется 13 апреля в 15.30. Напомним, красноярский «Енисей» на данный момент находится на самом дне турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 12 очков. «Уфа» с 20 очками занимает 14 место в таблице РПЛ. Но, несмотря на это, букмекеры считают «Енисей» фаворитом матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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