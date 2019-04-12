Не нашли. Пропавшую в Красноярске девушку водолазы искали в Енисее

СЕГОДНЯ 06:59 2019-04-12T07:08:28+03:00

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24-летняя Алена Захарова пропала 6 февраля после ссоры в баре с молодым человеком — девушка приревновала его к официантке. Позже по камерам наблюдения отследили путь пропавшей, она шла в сторону Енисея. В ту же ночь кто-то заходил на ее страничку в социальной сети, также появлялась информация, что девушку видели в другом районе города. Однако до сих пор никаких сведений о ней нет. Предположительно, девушку утонула, именно поэтому спасатели в очередной раз обследовали дно Енисея, кстати, уже не в первый раз. Водолазы сделали три спуска и проверили дно реки в районе ул. Сурикова до устья Качи на площади 10 тысяч кв. метров. На поиски ушло 5,5 часов. Пропавшую не нашли.

Напомним приметы пропавшей Алены Захаровой: рост 165–170 см, стройная, темно-русые волосы, зеленые глаза. На щеках пирсинг, в ушах тоннели. Одета в черные куртку, джинсы и ботинки, синюю кофту, серую шапку.

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В Красноярске пропала 24-летняя девушка – Алена Захарова. Накануне, 6 февраля, она после ссоры вышла из бара «Нет проблем» (он находится на Урицкого, 52). (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU