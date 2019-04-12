Погода в Красноярске на выходных: пасмурно и дождливо

СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-12T04:24:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Тех, кто вышел сегодня рано утром из дома, неприятно удивила снежная крупка. Так когда же весна, кода придет тепло и какими будут выходные?

Изучаем прогноз синоптиков и видим, что сегодня, 12 апреля, дневная температура воздуха всего +7 градусов.

В субботу, 13 апреля, неожиданный температурный всплеск до +14+17 градусов, в воскресенье температура опустится до +8+10.

Начинается «мокрый» сезон: осадки начнутся уже сегодня, 12 апреля и продолжатся практически ежедневно до следующей субботы 20 апреля. И если каждый день их будет около 2-3 мм, то во вторник, 16 апреля – 21,6 мм. Причем, это будет снег, поскольку температура ко вторнику перейдет с плюса на минус, синоптики ожидают даже днем -1 градус.

Вся следующая рабочая неделя ожидается холодной и нестабильной: от -1 до +12 градусов днем и стабильный минус ночью. И чем ближе к концу апреля, тем холоднее – вот такая она, сибирская весна. Следующие выходные, 20 и 21 апреля будет всего-навсего +3+6 градусов. Однако, более точный прогноз узнаем поближе к датам, а пока готовимся к пасмурным и прохладным выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU