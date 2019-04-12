2019-04-12T04:07:50+03:00
Общество

Все на цифру! Красноярский край переходит на цифровое вещание с 3 июня

Аналоговое вещание отключат. Что делать?
Татьяна РЯБИНИНА
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Местные новости теперь можно будет узнать только с помощью кабельного оператора.Местные новости теперь можно будет узнать только с помощью кабельного оператора.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, сеть цифрового вещания строилась с 2013 года и доступ к 20 цифровым телеканалам 96,4% жителей Красноярского края получили в декабре 2018 года и теперь могут смотреть и аналоговое, и цифровое телевидение. Вот тут и видно различие в качестве изображения и звука!

С 3 июня на всей территории края отключат 20 федеральных каналов, вещающих в аналоговом формате (в эфире останется только канал «Енисей»). Сейчас по федеральным каналам идет реклама, которая сбивает людей с толку. Та самая цифровая приставка, которую предлагают покупать, не дает возможности смотреть местные каналы. Идеальный вариант – подключение к кабельному оператору. Ничего покупать не нужно, смотреть можно и 20 бесплатных федеральных каналов и местные программы.

Однако проблема в крае все же есть: около 600 населенных пунктов не могут принимать наземное цифровое телевидение. Около 80% жителей этих территорий купили спутниковые комплекты, остальные пока думают и для этого у них есть полтора месяца, до отключения аналогового вещания.

Есть вариант получить материальную помощь на покупку оборудования в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Нужно подать заявку в соцзащиту.

С вопросами, в том числе и про материальную помощь, красноярцы могут обращаться на региональную горячую линию по переходу на цифровое вещание: 8 800 300-64-40. Звонок бесплатный. Горячая линия работает по будням с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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