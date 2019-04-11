В Заксобрании Красноярского края предложили отменить штрафы за парковку

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-11T16:10:47+03:00

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На прошедшем в Заксобрании края заседании вновь обсуждали судьбу платных парковок в Красноярске.

- Сложилась ситуация, когда штраф выполняет единственную функцию: он помогает недобросовестному инвестору — компании, которая сегодня администрирует этот проект, хоть как-то поправлять свое материальное положение. Условий для существования штрафа нет, - отметил депутат Александр Глисков.

Депутат считает сложившуюся в городе систему штрафов неэффективной. И предложил отменить. Надо отметить, что в минувшем году красноярцам за нарушение режима парковки выписали штрафов на 2,4 миллиона рублей. Однако другие парламентарии Глискова не поддержали: большинство депутатов опасается другой крайности - водители будут парковаться, как заблагорассудится.

Депутаты настаивают на создании упрощенной системы оплаты штрафов за парковку. И власти Красноярска сегодня предложили им законопроект, предполагающий такую схему. Законопроект представлял первый вице-мэр Владислав Логинов. Однако у депутатов возникли к нему вопросы, и проект закона отправили на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU