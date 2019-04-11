Торнадо на Бограда: красноярцы жалуются на пыльные вихри после сноса Комбайнового завода
От корпусов Комбайнового завода в Красноярске остался пустырь. Теперь здесь гуляет ветер. Он и стал причиной пыльных мини-торнадо, на которые жалуются жители многоэтажек на Бограда. Страдают и пешеходы, которым нечем дышать, и водители. Последние не могут нормально следить за дорогой. Мелкая строительная пыль, оставшаяся после сноса, делает видимость нулевой. И это не говоря о том, что пыль летит в квартиры.
Комбайновый завод.Соцсети
Видео красноярцы горячо обсуждают в паблие «Я живу в Красноярске». Напомним, на месте цехов бывшего завода хотят возвести новый микрорайон. Участок разрабатывают две крупные строительные компании - «СМ.Сити», которая займется строительством домов вдоль дорожного полотна, и «Сибиряк». Снесли корпуса минувшей зимой, и работы частично уже идут.
Ветер поднимает пыль.Видео: паблик "Я живу в Красноярске", ВК
ИСТОЧНИК KP.RU