2019-04-11T13:54:50+03:00
Экономика

ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса для малого и среднего бизнеса в рамках проекта «Помогаем делом», запущенного одновременно с масштабной рекламной кампанией с 25 февраля по 31 марта. По итогам пользовательского голосования, сформировавшего топ-10 финалистов конкурса, экспертное жюри во главе с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым определило победителей и призёров.

Победителем стала компания по производству здорового питания под брендом «Зеленика» Оксаны Москвитиной (Москва). На втором месте – магазин развивающих товаров для детей MYPLAYROOM Владислава Михалева (Санкт-Петербург), на третьем – проект туристической деревни «Аврора Вилладж» Олега Теребенина (Мурманск). Все они стали обладателями сертификатов на рекламные кампании в поддержку своего бизнеса, а также получили право на годовое бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальные тренинги по выходу на экспорт.

Всего за время конкурса сайт проекта посетили более 1,3 млн пользователей, а истории становления своего бизнеса представили жюри свыше 200 участников из более чем 65 городов России. Наибольшее количество работ пришло от предпринимателей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Екатеринбурга. При этом порядка четверти конкурсных работ поступили от женщин-предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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