2019-04-11T13:23:33+03:00
Происшествия

Покрывал незаконную рубку леса: в Красноярском крае полицейского поймали на крупной взятке

Только за первый квартал предприниматель отдал ему 70 тысяч рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Покрывал незаконную перевозку леса: в Красноярском крае полицейского поймали на крупной взяткеПокрывал незаконную перевозку леса: в Красноярском крае полицейского поймали на крупной взяткеФото: Мария ЛЕНЦ
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Опреуполномоченный в Уяре подозревается в получении крупной взятки. Более того, у следствия есть данные, что мужчина в течение двух лет принимал деньги у предпринимателя, который с нарушениями перевозил лес. Длилось все с 2017-го по нынешний год. Об этом рассказали в краевом следкоме.

- Предприниматель, зная о том, что оперуполномоченный отдела полиции имел право выявления и пресечения противоправной деятельности в области незаконной рубки и перевозки древесины, периодически передавал ему взятки, как наличными средствами, так и перечислениями на банковские карты за непривлечение к ответственности по несоблюдению законодательства в области оборота древесины, а также общее покровительство в его незаконной деятельности, - пояснили в следствии.

Только в этом году бизнесмен выплатил ему 70 000 рублей. Задержали его 10 апреля свои же - служба собственной безопасности МВД. Схватили буквально за руку - он как раз получал от бизнесмена 100 000 рублей. В данный момент мужчина отстранен от службы. Вскоре его уволят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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