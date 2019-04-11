2019-04-11T13:08:41+03:00
Происшествия

В Эвенкии подростки зверски убили супружескую пару черенком от лопаты и ножом

... а после убийства подожгли дом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Эвенкии подростки зверски убили супружескую пару черенком от лопаты и ножомВ Эвенкии подростки зверски убили супружескую пару черенком от лопаты и ножомФото: Мария ЛЕНЦ
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Два подростка, жители Эвенкии, обвиняются сразу по трем тяжелым статьям УК - кража, убийство и умышленное уничтожение имущества. Одному из преступников 15, другому 16 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Произошло все в марте прошлого года. Подростки были в гостях у семейной пары (супругам по 55 лет), выпивали. Под воздействием спиртного решили убить. Кто именно из детей был инициатором - не сообщается. Однако известно, что убийство они совершили с максимальной жестокостью.

- Вооружившись подручными средствами - ножом, черенком от лопаты, металлической цепью, подростки поочередно нанесли потерпевшим с особой жестокостью множественные телесные повреждения, - рассказали в следствии.- При этом, указанные лица осознавали, что 55-летняя потерпевшая имела частичную парализацию, в связи с чем, находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что у 55-летнего потерпевшего имеется 46 телесных повреждений, а у потерпевшей 56 телесных повреждений.

Убив хозяев дома, парни решили замести следы и устроили пожар, надеясь, что тела сгорят. Также в следствии говорят, что именно эта пара подростков за полтора месяца до событий обворовала магазин. Суд вынес приговор: одному - 8 лет 6 месяцев 10 дней, другому - 8 лет 6 месяцев 5 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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