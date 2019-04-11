Нашли под руинами: в крупном пожаре в Красноярском крае погибли двое

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-11T12:45:05+03:00

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Спасатели вытащили из-под завалов двух погибших человек. Сегодня утром в деревушке Малобелая Енисейского района случился большой пожар. Полыхнул частный двухквартирник, да так, что тушить пришлось семи пожарным расчетам.

Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, площадь пожара была просто гигантской - 375 квадратных метров, и пламя интенсивно распространялось, угрожая спалить всю деревню. Сообщение на пульт дежурного поступило 09.13 по местному времени. Из-за удаленности деревни первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП спустя час. И уже через несколько минут после прибытия спасатели нашли первого погибшего. Еще спустя час борьбы с огнем был обнврцжен другой человек.

- К тушению пожара привлекались 24 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России – 20 человек и 6 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Личности погибших и причина возникновения пожара устанавливается..

ИСТОЧНИК KP.RU