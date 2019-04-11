2019-04-11T11:40:23+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали черного старателя, который незаконно мыл золото

Мужчине удалось добы 5 граммов драгоценного металла
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото ГУ МВД по Красноярскому краюФото ГУ МВД по Красноярскому краю
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5 граммов золота и проблемы с законом. В Северо-Енисейском районе силовики задержали черного старателя, который незаконно добывал драгоценный металл. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина работал на территории одного из урочищ неподалеку от райцентра. Просто раскапывал грунт и промывал его. Таким образом намыл 5 граммов золота.

- В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов (действующая редакция)», -- сообщили в пресс-службе полиции.

За незаконную добычу ему грозит штраф о 3 до 5 тысяч рублей, - такова максимальная санкция, предусмотренная данной статьей для физлиц. К слову, должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юрлицам - до миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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