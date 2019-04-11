2019-04-11T11:21:14+03:00
Общество

Снесли не все! Мэрию Красноярска накажут за незаконную рекламу

Не убрали и половины запланированных конструкций
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Снесли не все! Мэрию Красноярска накажут за незаконную рекламуСнесли не все! Мэрию Красноярска накажут за незаконную рекламуФото: Мария ЛЕНЦ
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У прокуроров появились впросы к управлению архитектуры Красноярска по поводу демонтажа незаконной рекламы. Как рассказали надзорники, по планам на 2018 год необходимо было убрать 2 273 незаконных рекламных конструкции. На эти цели из казны Красноярска было выделено 3,01 миллиона рублей. Однако чиновники не убрали и половины. Демонтировано 917 щитов и баннеров. И потрачено на это чуть больше 1 миллиона рублей.

Надзорники, к слову, несколько раз устраивали проверки и выписывали предписания администрации, однако мер не принято до сих пор.Более того, надзорники считают, что благодаря бездействию чиновников не соблюден баланса интересов предпринимателей и города.

- Не выработан алгоритм работы по взысканию неосновательного обогащения с предпринимателей, - добавили в прокуратуре края.

Главе Красноярска Сергею Еремину вынесли предписание устранить проблему. Добавим, что ранее проходила информация о том, что в Красноярске более 75 процентов наружной рекламы установлено незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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