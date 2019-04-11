Глобальный сбой! Красноярцев предупредили о неполадках в автобусных приложениях из-за GPS

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-11T10:59:14+03:00

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Больше недели могут давать сбой приложения для отслеживания движения маршруток из-за глобального сброса счетчиков GPS. Проблема, действительно, касается не только Красноярска. Оказывается, каждые 19,7 лет счетчики обнуляются, поскольку система навигации может хранить данные только в течение 1024 недель. При достижении предельных значений счетчик сбрасывается.

- В системе GPS отсчёт недель ведётся с 00.00 6 января 1980 года. Поэтому первое обнуление произошло около 20 лет назад в августе 1999 года, - делятся информацией в паблике «Город Красноярск».

Сейчас время вновь пришло. После обнуления отсчет начнется заново. Однако перемена дат может повлиять на то, что GPS не всегда могут правильно определить координаты. Разработчики приложений устраняют сбои. Но будьте готовы к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU