«Это Петр, это Елизавета»: мошенник продал красноярцу поддельные антикварные монеты на 160 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-11T10:37:35+03:00

Афериста задержали, и он рассказал, что купил монеты в Интернете [видео]

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- Шел по улице, гляжу - старик идет. Я - ему: «Вы разбираетесь в монетах?». Он: «Да, разбираюсь. Это Петр, это Елизавета». Сели на лавочку, он монеты посмотрел...

... и купил за 160 тысяч рублей. Вот так просто мошенник «развел» на деньги пожилого жителя Красноярска, продав ему под видом антикварных монет ничего не стоящую подделку. Это даже не горсть медяков, так, ничего не стоящее железо. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, мошенника задержали после того, как сын 80-летнего красноярца обратился в полицию с заявлением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702471" frameborder="0"></iframe> Мошенник рассказывает, как надул на монетах жителя Красноярска.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение недобросовестного продавца и задержали его, - говорят в полиции. - Им оказался 49-летний житель Пензенской области. Полицейские выяснили, что мужчина приобрел в интернете 200 монет за 10 тысяч рублей и решил обманным путем продать их за более высокую цену.

Большую часть денег мошенник потратить не успел. Их вернули покупателю. Что касается преступника, то на него завели уголовное дело по статье159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас полиция ищет других жертв мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU