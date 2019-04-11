2019-04-11T08:10:20+03:00
Общество

В Красноярске построят три новых станции Городской электрички

В АО «РЖД» говорят, что работы на объектах уже начались
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске построят три новых станции Городской электричкиВ Красноярске построят три новых станции Городской электричкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Три новых станции Городской электрички пообещали построить в этом году в Красноярске. Все работы планируется завершить до конца года, рассказали в пресс-службе КрасЖД. Строить будут в самых перспективных микрорайонах, тех, что восстребованы у населения, и в дальнейшем будут только разрастаться. А значит, и соответствующая инфраструктура здесь нужна. Так, к примеру, станция «Арена Платинум» будет располагаться в районе Тихих зорь и Пашенного, а «Металлургов» - неподалеку от Ястынской и Гайдашовки. Третья станция - «Сады Восточный» появится в Березовке.

- На остановках «Металлургов» и «Сады Восточный» уже выполнен монтаж железобетонных конструкций, - сообщает пресс-служба КрасЖд.

Что касается платформы «Арена Платинум», то здесь идет этап подготовительных работ. Добавим, что завершить строительство железнодорожники планируют максимально быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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