2019-04-11T07:54:14+03:00
Общество

Крутите педали! В красноярской школе для активных детей установили парту-велотренажер

Ее смастерил один из родителей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Крутите педали! В красноярской школе для активных детей установили парту-велотренажер Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаКрутите педали! В красноярской школе для активных детей установили парту-велотренажер Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Необычная парта появилась в школе №45 (ул. Судостроительная, 105). Ученик, который сидит за ней, может не только выполнять учебные задания, но и... крутить педали. Как рассказали в пресс-службе администрации Красноярска, парту-велотренажер смастерил отец первоклассника Вадим Зарс. На вид парта, как парта, но с встроенным велотренажером. Ребятишки в восторге и уже, естественно, испытали качества новинки.

К слову, в школе и раньше можно было размяться на перемене. В коридоре здесь имеется спортивный уголок со скалодромом. Теперь тут еще одна забава - парта-велотренажер. Кстати, в школе считают, что такие парты очень нужны непоседам, чтобы сбросить энергию.

-Если вдруг активному школьнику прямо посреди урока будет трудно усидеть на одном месте, он сможет сесть за велопарту, выполнять задание и крутить педали, -говорит директор школы Юлия Каменская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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