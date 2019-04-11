2019-04-11T07:31:49+03:00
Общество

Жители многоэтажки в Красноярске добились закрытия магазина с шумными холодильниками

Людям пришлось судиться с предпринимателем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жители многоэтажки в Красноярске добились закрытия магазина с шумными холодильникамиЖители многоэтажки в Красноярске добились закрытия магазина с шумными холодильникамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Холодильное оборудование в одном из магазинов на Новосибирской, 48 в Красноярске было настолько шумным, что жители многоэтажки, в которой расположен продуктовый, не могли спать по ночам. Сначала пытались договориться с владельцем по-хорошему, но это ни к чему не привело. Пришлось обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства выехали по адресу и выяснили, холодильное оборудование и тепловая завеса магазина «Продукты», находящегося на первом этаже многоэтажки, действительно, являются мощным источником звука, который слышен в прилегающих квартирах. Замеры уровня шума проводили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Они выяснили, что уровень шума в квартирах не соответствует гигиеническим нормативам санитарного законодательства.

На владельза завели административное дело. Спор дошел до суда. Накануне Октябрьский районный суд Красноярска признал предпринимателя виновным. Магазин закрыли на 30 суток - за это время бизнесмен должен устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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