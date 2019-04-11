2019-04-11T07:24:38+03:00
Дом. Семья

Гуляла сама по себе и провалилась: спасатели вытащили из вентиляции домашнюю кошку

Чтобы выручить из беды кошку, в Красноярске провели целую спасоперацию
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Гуляла сама по себе и провалилась: спасатели вытащили из вентиляции домашнюю кошкуГуляла сама по себе и провалилась: спасатели вытащили из вентиляции домашнюю кошкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне в одной из красноярских многоэтажек прошла целая спасоперация - сотрудники КГКУ «Спасатель» выручали из вентиляции домашнюю кошку. Об этом спасатели сообщили в суточной сводке.

Произошло все в многоэтажке на улице 78 Добровольческой бригады.Мурлыка провалилась в вентиляцию, когда гуляла на балконе. Возможно, отвлеклась на охоту на голубями и не заметила, как угодила в нее. Хозяева пытались сами извлечь домашнюю любимицу, но не тут то было: кошка провалилась довольно глубоко, перепугалась и звала на помощь. Поэтому и пришлось вызывать спасателей, которые помогли животному выкарабкаться из ловушки.

Кроме того, спасателям пришлось вчера выручать туриста, который на Столбах, в районе кордона Нарым, повредил ногу, а также выезжать на поиски жителя Лесосибирска. Еще один инцидент произошел на Красноярском водохранилище, в районе ГЭС. Очевидцы вызвали спасателей, когда заметили, как по треснувшему льду идут три человека. Всех их благополучно доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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