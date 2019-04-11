2019-04-11T04:27:54+03:00
Общество

Агропромышленный комплекс Анатолия Быкова под Красноярском продают за полмиллиарда рублей

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Агропромышленный комплекс Анатолия Быкова под Красноярском продают за полмиллиарда рублейАгропромышленный комплекс Анатолия Быкова под Красноярском продают за полмиллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Принадлежащий известному красноярскому бизнесмену и экс- депутату Заксобрания края Анатолию Быкову агропромышленный комплекс, расположенный в селе Гляден Емельяновского района, выставлен на продажу. Об этом сообщил портал N1. За свое предприятие (ООО «Деметра») авторитетный бизнесмен хочет ровно полмиллиарда рублей. Причины, по которым Быков решил продать бизнес, не уточняются.

Добавим, что общая площадь сельхозугодий крупного животноводческого предприятия составляет порядка 3 гектаров. Из них 1 гектар находится под арендой - это государственные земли. Остальные оформлены в собственность. Предприятие состоит из нескольких блоков - приемка, сушка, хранение и переработка зерна, животноводческий комплекс, овощехранилище, гаражный комплекс с заправочной станцией, пилорама и скважина.

Добавим, что это не единственный объект в селе, выставленный на продажу. Здесь же продается база отдыха с конюшней. Она также относится к предприятию, однауо продается отдельно от него - за 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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