2019-04-11T04:03:55+03:00
Общество

B мэрии Красноярска создали рабочую группу для общения с маршрутчиками

В нее вошли сами маршрутчики и представители департамента транспорта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
B мэрии Красноярска создали рабочую группу для общения с маршрутчикамиB мэрии Красноярска создали рабочую группу для общения с маршрутчикамиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

При департаменте транспорта администрации Красноярска создали рабочую группу, которая будет взаимодействовать с владельцами маршрутов. Об этом рассказал журналистам первый вице-мэр Владислав Логинов. В нее войдут не только представители департамента транспорта, но и сами пассажироперевозчики - владельцы и представители маршрутных предприятий. По словам Логинова, это сделано для того, чтобы сделать более прозрачной совместную работу с маршрутчиками, в том числе и по оптимизации сети.

В качество примера взаимодействия можно привести растущее в городе число низкопольных автобусов, оборудованных подъемниками для маломобильных горожан.В 2017 году таких автобусов было 201, в этом - уже 252.

- Комиссия станет основной площадкой для предметного обсуждения насущных вопросов работы общественного транспорта, - заявил журналистам Владислав Логинов, - чтобы решения, принимаемые в этой отрасли, были открытыми и понятными как депутатам и перевозчикам, так и представителям общественности, и в особенности, жителям города.

Добавим, что одним из направлений работы комиссии станет оптимизация системы расчета в красноярских маршрутках. Пока терминалы по безналичному расчету по большей части работают только на муниципальных маршрутах, однако общими усилиями система будет модернизирована полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Агропромышленный комплекс Анатолия Быкова под Красноярском продают за полмиллиарда рублей
Большинство – «за»: в Красноярске прошли первые слушания по строительству храма на Стрелке
В Красноярске вокруг Органного зала сносят деревянные постройки
В Красноярске капитальный ремонт улицы Ястынской начали с ливневок
Житель Боготола в секунду лишился всей бытовой техники и нашел виноватых
В Красноярске проведен опрос компаний по ремонту бытовой техники
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Красноярский край планирует получать от нефтедобычи в два раза больше, чем сейчас
Прямо как «Американский вандал»: в красноярском дворе подражатель разрисовал все машины неприличностями
Как с помощью En+ Group меняется Красноярская ГЭС?
В Красноярске на Кузнецовском плато убирают громадную свалку
В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными
В Эвенкии подросток продал приятелю наркотик и чуть не отправил его на тот свет
В Норильске отец похитил ребенка у матери
Красноярские ученые разработали быструю диагностику рассеянного склероза
Житель Хакасии убил поджигателя своей машины
Красноярский школьник назвал самый чистый район города
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили