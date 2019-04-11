B мэрии Красноярска создали рабочую группу для общения с маршрутчиками

СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-11T04:03:55+03:00

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При департаменте транспорта администрации Красноярска создали рабочую группу, которая будет взаимодействовать с владельцами маршрутов. Об этом рассказал журналистам первый вице-мэр Владислав Логинов. В нее войдут не только представители департамента транспорта, но и сами пассажироперевозчики - владельцы и представители маршрутных предприятий. По словам Логинова, это сделано для того, чтобы сделать более прозрачной совместную работу с маршрутчиками, в том числе и по оптимизации сети.

В качество примера взаимодействия можно привести растущее в городе число низкопольных автобусов, оборудованных подъемниками для маломобильных горожан.В 2017 году таких автобусов было 201, в этом - уже 252.

- Комиссия станет основной площадкой для предметного обсуждения насущных вопросов работы общественного транспорта, - заявил журналистам Владислав Логинов, - чтобы решения, принимаемые в этой отрасли, были открытыми и понятными как депутатам и перевозчикам, так и представителям общественности, и в особенности, жителям города.

Добавим, что одним из направлений работы комиссии станет оптимизация системы расчета в красноярских маршрутках. Пока терминалы по безналичному расчету по большей части работают только на муниципальных маршрутах, однако общими усилиями система будет модернизирована полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU