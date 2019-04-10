Большинство – «за»: в Красноярске прошли первые слушания по строительству храма на Стрелке

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-10T15:59:18+03:00

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Сегодня в Архиерейском доме прошли первые общественные слушания по поводу строительства храма на Стрелке. Собрался полный зал – более 250 человек. И это несмотря на будний день. Напомним, что вопрос стоит не в том, чтобы отдать или не отдавать землю под храм. Земля уже давно отведена Красноярской епархии с благословения патриарха РПЦ Кирилла.

Вопрос стоит так: согласны ли красноярцы на то, чтобы перенесли красную линию на несколько метров к дороге или нет. Таковы требования закона, когда меняется проект.

В целом, как выяснилось, горожане поддерживают строительство. Они познакомились с будущим проектом, многие в процессе обсуждения высказали свои пожелания. Противники строительства оказались в меньшинстве.

Публичные слушания завершатся 24 апреля. До 15 апреля горожане могут оставить свои предложения в департаменте градостроительства, он находится в здании администрации на Карла Маркса, 95.

ИСТОЧНИК KP.RU