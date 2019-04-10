В Красноярске вокруг Органного зала сносят деревянные постройки

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-10T14:39:04+03:00

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В Красноярске территорию вокруг Органного зала очищают от ветхих построек. Это продолжается уже несколько дней. Рабочие снесли несколько домов по правую сторону от входа в Органный зал и место преобразилось. Появилось столько простора.

Сейчас там еще полно строительного мусора, но вскоре его весь вывезут и останется чистая площадка. А вот что там будет вместо бараков, красноярцы гадают. Места тут хватит, чтобы построить какой-нибудь торговый центр или ресторан. Но это навряд ли. Учитывая тенденции к увеличению количества зеленых зон и общественных пространств, здесь, вероятнее всего, городская администрация планирует разбить еще один сквер.

Горы мусора скоро вывезутФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим также, что позади Органного зала размещается Исторический квартал. Старинные здания, построенные сто и более лет назад, в настоящее время разобраны и увезены на специальную площадку. После реставрации их вернут на место и соберут вновь.

Что здесь будет, гадают красноярцыФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU