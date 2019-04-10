2019-04-10T14:39:04+03:00
Общество

В Красноярске вокруг Органного зала сносят деревянные постройки

Место меняется на глазах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске вокруг Органного зала сносят деревянные постройкиВ Красноярске вокруг Органного зала сносят деревянные постройкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске территорию вокруг Органного зала очищают от ветхих построек. Это продолжается уже несколько дней. Рабочие снесли несколько домов по правую сторону от входа в Органный зал и место преобразилось. Появилось столько простора.

Сейчас там еще полно строительного мусора, но вскоре его весь вывезут и останется чистая площадка. А вот что там будет вместо бараков, красноярцы гадают. Места тут хватит, чтобы построить какой-нибудь торговый центр или ресторан. Но это навряд ли. Учитывая тенденции к увеличению количества зеленых зон и общественных пространств, здесь, вероятнее всего, городская администрация планирует разбить еще один сквер.

Горы мусора скоро вывезут Фото: Мария ЛЕНЦ

Горы мусора скоро вывезутФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим также, что позади Органного зала размещается Исторический квартал. Старинные здания, построенные сто и более лет назад, в настоящее время разобраны и увезены на специальную площадку. После реставрации их вернут на место и соберут вновь.

Что здесь будет, гадают красноярцы Фото: Мария ЛЕНЦ

Что здесь будет, гадают красноярцыФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске капитальный ремонт улицы Ястынской начали с ливневок
Житель Боготола в секунду лишился всей бытовой техники и нашел виноватых
В Красноярске проведен опрос компаний по ремонту бытовой техники
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Красноярский край планирует получать от нефтедобычи в два раза больше, чем сейчас
Прямо как «Американский вандал»: в красноярском дворе подражатель разрисовал все машины неприличностями
Как с помощью En+ Group меняется Красноярская ГЭС?
В Красноярске на Кузнецовском плато убирают громадную свалку
В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными
В Эвенкии подросток продал приятелю наркотик и чуть не отправил его на тот свет
В Норильске отец похитил ребенка у матери
Красноярские ученые разработали быструю диагностику рассеянного склероза
Житель Хакасии убил поджигателя своей машины
Красноярский школьник назвал самый чистый район города
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили