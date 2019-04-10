2019-04-10T14:10:58+03:00
Общество

В Красноярске капитальный ремонт улицы Ястынской начали с ливневок

Пока там идет подготовка, на следующей неделе приступят
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске капитальный ремонт улицы Ястынской начали с ливневокВ Красноярске капитальный ремонт улицы Ястынской начали с ливневокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в этом году улица Ястынская будет капитально отремонтирована в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Начать решили с наболевшей проблемы – ливневой канализации. Она там есть, но в таком состоянии, что не справляется с талыми и дождевыми водами.

Ливневку планируют отработать в два этапа. Сначала на участке от гипермаркета «Лента» до улицы Воронова. Фронт работ развернется уже с середины апреля, подрядчик - компания "САПС". Затем второй участок - от Воронова до Металлургов. На второй участок пока разрабатывается проектно-сметная документация, затем она пройдет экспертизу и мэрия выберет подрядчика.

Добавим, что в рамкам капремонта улицы Ястынской отремонтируют проезжую часть: поменяют асфальт, бордюры, приведут в порядок карманы, остановки, тротуары, элементы озеленения и дорожные информационные системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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