2019-04-10T13:44:45+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза

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Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2019 года увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 3 месяца 2019 года в рамках программы было выдано ипотечных кредитов на сумму более 120 млн рублей.

«Ипотечные каникулы» – программа, разработанная специально с застройщиками-партнерами Банка для клиентов, покупающих квартиру в строящемся доме, но продолжающих арендовать жилье. Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей существенно уменьшается. Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи. В любой момент клиент может выйти из «каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами. Срок ипотечных каникул заемщик выбирает сам, он составляет от 12 до 24 месяцев включительно.

Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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