СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-10T13:20:13+03:00

Красноярский край планирует получать от нефтедобычи в два раза больше, чем сейчас. Фото: компания «РН-Ванкор»

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В своей десятилетней перспективе Красноярский край планирует значительно, почти вдвое, увеличить поступление в региональный бюджет. Выступая на V Международном арктическом форуме, губернатор края Александр Усс рассказал о положении дел в нефтедобывающей отрасли.

По словам главы края, сейчас нефтяная отрасль приносит в бюджет более 30 миллиардов рублей в год. Нарастить добычу черного золота и тем самым увеличить доходность отрасти реально при освоении Пайяхского месторождения на севере региона.

На самом деле проект «Пайяха» - это не один, а шесть нефтегазовых месторождений. Запасы полезных ископаемых по категории 2Р составляют 148 миллионов тонн. Промышленное производство там можно будет начать уже в 2024 году.

Добавим, что флагманом нефтедобычи в Красноярском крае сегодня является Ванкорское месторождение, которое находится в Туруханском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU