Прямо как «Американский вандал»: в красноярском дворе подражатель разрисовал все машины неприличностями

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-10T13:19:56+03:00

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Во дворе дома № 21 на улице Ленина ночью поработал вандал. Пока жильцы мирно спали, он (а может, и целая группа) разрисовал припаркованные машины аэрозольной краской. На крайней иномарке на белоснежном боку написал матерное слово из трех российских букв. А потом, видимо, решил: зачем писать, когда можно нарисовать. И разукрасил капоты фаллосами. Напоследок прошелся по номерным знакам. Видео, снятое очевидцами, появилось в соцсетях, в группе «ЧП-Красноярск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702276" frameborder="0"></iframe> Вандалы разрисовали машины на Ленина.

Эта история сильно напоминает американский сериал, в первой серии там кто-то разрисовал 27 автомобилей на парковке фаллосами, а остальные семь серии герои пытались выяснить, чьих это рук дело. Видимо, красноярский вандал решил повторить этот сомнительный «подвиг». Правда, рискует за это нешуточно: если владельцы авто напишут заявление в полицию, ему грозит уголовное дело за порчу имущества. Ведь просто так водой аэрозольную краску с автомобиля не сотрешь, нужны специальные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU