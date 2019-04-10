Прямо как «Американский вандал»: в красноярском дворе подражатель разрисовал все машины неприличностями
Во дворе дома № 21 на улице Ленина ночью поработал вандал. Пока жильцы мирно спали, он (а может, и целая группа) разрисовал припаркованные машины аэрозольной краской. На крайней иномарке на белоснежном боку написал матерное слово из трех российских букв. А потом, видимо, решил: зачем писать, когда можно нарисовать. И разукрасил капоты фаллосами. Напоследок прошелся по номерным знакам. Видео, снятое очевидцами, появилось в соцсетях, в группе «ЧП-Красноярск».
Вандалы разрисовали машины на Ленина.
Эта история сильно напоминает американский сериал, в первой серии там кто-то разрисовал 27 автомобилей на парковке фаллосами, а остальные семь серии герои пытались выяснить, чьих это рук дело. Видимо, красноярский вандал решил повторить этот сомнительный «подвиг». Правда, рискует за это нешуточно: если владельцы авто напишут заявление в полицию, ему грозит уголовное дело за порчу имущества. Ведь просто так водой аэрозольную краску с автомобиля не сотрешь, нужны специальные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU