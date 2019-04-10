2019-04-10T12:32:23+03:00
Общество

Как с помощью En+ Group меняется Красноярская ГЭС?

Какое новое оборудование уже установили и что сделано для повышения надежности станции
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Работа ведется по двум направлениям – модернизация ГЭС и проведение ежегодных текущих ремонтных работРабота ведется по двум направлениям – модернизация ГЭС и проведение ежегодных текущих ремонтных работФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская ГЭС – «визитная карточка» региона. Это вторая по мощности гидроэлектростанция России, она входит в топ-10 крупнейших ГЭС мира. Станция входит в компанию En+ Group, являющуюся одним из крупнейших в мире производителей электроэнергии и алюминия. Компания неуклонно вкладывает средства в развитие и поддержание надежности станции.

Работа ведется по двум направлениям – модернизация ГЭС и проведение ежегодных текущих ремонтных работ. Сил и средств для этого требуется немало.

О деталях работы, которая ведется компанией En+,более подробно рассказал Михаил Хардиков, генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group).

Наши слушатели и читатели смогут узнать от первого лица компании:

- Какое оборудование заменили на Красноярской ГЭС?

- Как En+ Group поддерживает надежность станции?

- Какие усилия прилагает En+ Group для развития Красноярской ГЭС?

Интервью с Михаилом Хардиковым можно услышать на радио «КП» на 107, 1 FM 11 апреля в 17.03 в программе «Тема дня» или прочитать на сайте и в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» 17 апреля. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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