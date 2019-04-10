2019-04-10T12:23:46+03:00
Общество

В Красноярске на Кузнецовском плато убирают громадную свалку

Она копилась тут годами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске на Кузнецовском плато убирают громадную свалку. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске на Кузнецовском плато убирают громадную свалку. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

В Красноярске на Кузнецовском плато вновь начали убирать громадную свалку. Вновь, потому что в прошлом году администрация Кировского района уже предприняла попытку очистить территорию, было вывезено около трехсот кубометров отходов. В этом году планируется убрать еще тысячу.

Многие годы сюда со всей округи свозили строительный и бытовой мусор, превратили плато в нелегальный полигон, где резвятся бродячие собаки и ищут что-то полезное для себя люди без определенного места жительства. Придется приложить немало сил, чтобы все очистить. Но этого мало – нужно будет пресекать новые попытки свалить тут отходы.

Поэтому администрация Кировского района обращается к горожанам: если вы стали свидетелем варварского отношения к природе, не только на Кузнецовском плато, сообщите об этом в отдел муниципальной собственности по телефону (391) 222-37-13. Или на почту Parfenov@kirov.admkrsk.ru. По возможности запишите или сфотографируйте номер автомобиля, с которой сгружается мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске вокруг Органного зала сносят деревянные постройки
В Красноярске капитальный ремонт улицы Ястынской начали с ливневок
Житель Боготола в секунду лишился всей бытовой техники и нашел виноватых
В Красноярске проведен опрос компаний по ремонту бытовой техники
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Красноярский край планирует получать от нефтедобычи в два раза больше, чем сейчас
Прямо как «Американский вандал»: в красноярском дворе подражатель разрисовал все машины неприличностями
Как с помощью En+ Group меняется Красноярская ГЭС?
В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными
В Эвенкии подросток продал приятелю наркотик и чуть не отправил его на тот свет
В Норильске отец похитил ребенка у матери
Красноярские ученые разработали быструю диагностику рассеянного склероза
Житель Хакасии убил поджигателя своей машины
Красноярский школьник назвал самый чистый район города
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили