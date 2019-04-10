В Красноярске на Кузнецовском плато убирают громадную свалку

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-10T12:23:46+03:00

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В Красноярске на Кузнецовском плато вновь начали убирать громадную свалку. Вновь, потому что в прошлом году администрация Кировского района уже предприняла попытку очистить территорию, было вывезено около трехсот кубометров отходов. В этом году планируется убрать еще тысячу.

Многие годы сюда со всей округи свозили строительный и бытовой мусор, превратили плато в нелегальный полигон, где резвятся бродячие собаки и ищут что-то полезное для себя люди без определенного места жительства. Придется приложить немало сил, чтобы все очистить. Но этого мало – нужно будет пресекать новые попытки свалить тут отходы.

Поэтому администрация Кировского района обращается к горожанам: если вы стали свидетелем варварского отношения к природе, не только на Кузнецовском плато, сообщите об этом в отдел муниципальной собственности по телефону (391) 222-37-13. Или на почту Parfenov@kirov.admkrsk.ru. По возможности запишите или сфотографируйте номер автомобиля, с которой сгружается мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU