В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными
В Красноярском крае до конца этого года пять аэропортов будут переданы в федеральную собственность – на баланс федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Красноярья». Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на V Международном арктическом форуме. После юридической смены собственника там можно будет провести реконструкцию взлетно-посадочных полос и построить новые терминалы аэропортов за счет федеральных средств.
Речь идет об аэропортах Туры, Байкита, Ванавары, Енисейска и Хатанги. Добавим, что предприятие «Аэропорты Красноярья» было создано в 2012 году. Сейчас в него входят аэропортовые хозяйства Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска, Подкаменной Тунгуски. Последний по времени передачи – аэропорт Диксона, 2018 год.
Добавим, что важность авиационного сообщения для Красноярского края сложно переоценить. Большая часть территории – труднопроходимая, куда можно добраться только по воздуху.
ИСТОЧНИК KP.RU