2019-04-10T12:04:03+03:00
Общество

В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными

Только после этого можно будет начать их реконструкцию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными. Фото пресс-службы правительства краяВ Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными. Фото пресс-службы правительства края
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В Красноярском крае до конца этого года пять аэропортов будут переданы в федеральную собственность – на баланс федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Красноярья». Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на V Международном арктическом форуме. После юридической смены собственника там можно будет провести реконструкцию взлетно-посадочных полос и построить новые терминалы аэропортов за счет федеральных средств.

Речь идет об аэропортах Туры, Байкита, Ванавары, Енисейска и Хатанги. Добавим, что предприятие «Аэропорты Красноярья» было создано в 2012 году. Сейчас в него входят аэропортовые хозяйства Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска, Подкаменной Тунгуски. Последний по времени передачи – аэропорт Диксона, 2018 год.

Добавим, что важность авиационного сообщения для Красноярского края сложно переоценить. Большая часть территории – труднопроходимая, куда можно добраться только по воздуху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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