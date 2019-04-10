СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-10T11:38:39+03:00

В Эвенкии подросток продал приятелю наркотик и чуть не отправил его на тот свет Фото: Мария ЛЕНЦ

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В поселке Тура 16-летний подросток, учащийся Эвенкийского многопрофильного техникума продал своему 17-летнему приятелю синтетический наркотик. Это произошло прямо на территории образовательного учреждения. После того, как молодой человек принял наркотик, ему стало так плохо, что пришлось вызывать «Скорую помощь» и госпитализировать в больницу. Информация о ЧП тут же попала к правоохранителям. Вскоре обстоятельства произошедшего были установлены.

Несовершеннолетний продавец во всем сознался, как и при каких обстоятельствах продал «дурь». А также сообщил, кто снабжал ею его самого, кто вовлек его в этот преступный бизнес. Было возбуждено два уголовных дела по фактам незаконного сбыта наркотических средств. Первое – на подростка, им занимался следственный комитет. Второе дело заведено на дилера, который передал наркотики несовершеннолетнему, его расследовала эвенкийская полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU