2019-04-10T10:50:41+03:00
Общество

В Норильске отец похитил ребенка у матери

Причина – не хотел платить алименты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске отец похитил ребенка у материВ Норильске отец похитил ребенка у материФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Талнахе, это район в Норильске, мужчина решил для себя проблему с алиментами на четырехлетнюю дочь радикальным способом. По его разумению, если лишить бывшую супругу ребенка, она перестанет требовать с него ежемесячные выплаты, положенные по закону. После развода суд оставил ребенка женщине, но мужчина переиграл все по-своему. Однажды он взял малышку погулять и не вернул ее домой, спрятал так, что ее невозможно было найти. И даже не попытался объясниться с экс-супругой, которая сходила с ума от переживаний.

Отчаявшись вернуть ребенка самостоятельно, женщина обратилась с иском в суд, а после получения решения о передаче ребенка – к судебным приставам. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что пришлось приложить усилия, но должника разыскали, оштрафовали на 5 тысяч рублей. К тому же суд арестовал горе-отца на 5 суток за то, что препятствовал матери общаться с ребенком.

И только после этого горе-отец согласился вернуть дочь бывшей жене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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