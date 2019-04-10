Красноярские ученые разработали быструю диагностику рассеянного склероза

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-10T10:26:20+03:00

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Ученые из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Института фундаментальной медицины и химической биологии СО РАН и Красноярского медуниверситета им. Войно-Ясенецкого предложили новый способ ранней диагностики рассеянного склероза – с помощью РНК аптамеров и биолюминисцентных белков. Способ легкий, быстрый, недорогой и доступный: определить наличие заболевания можно будет, выполнив лишь один анализ крови.

Дело в том, что рассеянный склероз – тяжелое и неизлечимое заболевание нервной системы. Болезнь долгое время не дает о себе знать, а когда проявляется, помогать пациенту поддерживать нормальные функции организма становится очень сложно. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов замедлить развитие болезни. Сейчас для ее диагностики проводят МРТ и анализ спинномозговой жидкости. Это дорого и занимает много времени.

Исследование проводилось на 177 пробах крови здоровых и больных людей с подтвержденным диагнозом. Распознавание здоровых пациентов с отрицательными показателями составило 96%. Вероятность того, что пациенты с положительными результатами действительно имеют заболевание – 52%. Тест пока еще не способен различать стадии болезни, но ученые работают над этим.

ИСТОЧНИК KP.RU