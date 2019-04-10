2019-04-10T10:26:20+03:00
Наука

Красноярские ученые разработали быструю диагностику рассеянного склероза

Быстрая, недорогая, доступная и легкая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красноярские ученые разработали быструю диагностику рассеянного склероза. Фото: Института биофизики КНЦ СО РАНКрасноярские ученые разработали быструю диагностику рассеянного склероза. Фото: Института биофизики КНЦ СО РАН
Изменить размер текста:

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Института фундаментальной медицины и химической биологии СО РАН и Красноярского медуниверситета им. Войно-Ясенецкого предложили новый способ ранней диагностики рассеянного склероза – с помощью РНК аптамеров и биолюминисцентных белков. Способ легкий, быстрый, недорогой и доступный: определить наличие заболевания можно будет, выполнив лишь один анализ крови.

Дело в том, что рассеянный склероз – тяжелое и неизлечимое заболевание нервной системы. Болезнь долгое время не дает о себе знать, а когда проявляется, помогать пациенту поддерживать нормальные функции организма становится очень сложно. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов замедлить развитие болезни. Сейчас для ее диагностики проводят МРТ и анализ спинномозговой жидкости. Это дорого и занимает много времени.

Исследование проводилось на 177 пробах крови здоровых и больных людей с подтвержденным диагнозом. Распознавание здоровых пациентов с отрицательными показателями составило 96%. Вероятность того, что пациенты с положительными результатами действительно имеют заболевание – 52%. Тест пока еще не способен различать стадии болезни, но ученые работают над этим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Красноярске вокруг Органного зала сносят деревянные постройки
В Красноярске капитальный ремонт улицы Ястынской начали с ливневок
Житель Боготола в секунду лишился всей бытовой техники и нашел виноватых
В Красноярске проведен опрос компаний по ремонту бытовой техники
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Красноярский край планирует получать от нефтедобычи в два раза больше, чем сейчас
Прямо как «Американский вандал»: в красноярском дворе подражатель разрисовал все машины неприличностями
Как с помощью En+ Group меняется Красноярская ГЭС?
В Красноярске на Кузнецовском плато убирают громадную свалку
В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными
В Эвенкии подросток продал приятелю наркотик и чуть не отправил его на тот свет
В Норильске отец похитил ребенка у матери
Житель Хакасии убил поджигателя своей машины
Красноярский школьник назвал самый чистый район города
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили